Губернатор Кузбасса ответит на вопросы жителей в ходе прямого эфира 10 августа

Фото: АПК.
Губернатор Сергей Цивилев проведет прямой эфир в социальных сетях. В пресс-службе администрации правительства Кузбасса отметили, что в среду, 10 августа в 18.30 глава региона ответит на вопросы кузбассовцев.
В прямом эфире прозвучат ответы на самые популярные вопросы по пяти темам, выбранным по итогам голосования в Телеграм-канале «Цивилев.live» и на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Кузбассовцы могут выбрать вопросы по темам:
- Выплаты пособий на детей от 0 до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет;
- Запись на прием к врачам узкой специализации;
- Благоустройство общественных пространств;
- Транспортная реформа в Кемерове, в том числе обновление общественного транспорта;
- Состояние детских площадок;
- Уборка территорий, в том числе очистка контейнерных площадок;
- Ремонт дорог;
- Качество воды;
- Подготовка к новому учебному году, в том числе ремонт и строительство образовательных организаций;
- Строительство новых жилых домов.
Трансляцию можно посмотреть в Телеграм-канале «Цивилев.live» и в личных аккаунтах главы региона в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».