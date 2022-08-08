Губернатор Кузбасса ответит на вопросы жителей в ходе прямого эфира 10 августа

Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев проведет прямой эфир в социальных сетях. В пресс-службе администрации правительства Кузбасса отметили, что в среду, 10 августа в 18.30 глава региона ответит на вопросы кузбассовцев.

В прямом эфире прозвучат ответы на самые популярные вопросы по пяти темам, выбранным по итогам голосования в Телеграм-канале «Цивилев.live» и на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Кузбассовцы могут выбрать вопросы по темам:

- Выплаты пособий на детей от 0 до 3, от 3 до 7 и от 8 до 17 лет;

- Запись на прием к врачам узкой специализации;

- Благоустройство общественных пространств;

- Транспортная реформа в Кемерове, в том числе обновление общественного транспорта;

- Состояние детских площадок;

- Уборка территорий, в том числе очистка контейнерных площадок;

- Ремонт дорог;

- Качество воды;

- Подготовка к новому учебному году, в том числе ремонт и строительство образовательных организаций;

- Строительство новых жилых домов.

Трансляцию можно посмотреть в Телеграм-канале «Цивилев.live» и в личных аккаунтах главы региона в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».