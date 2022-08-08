В Кемерове рядом со школами установили односекционные светофоры

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове к началу нового учебного года рядом с 21 образовательным учреждением будут усилены меры дорожной безопасности. Об этом рассказал глава города Илья Середюк.

Так, у 17 школ установили односекционные светофоры, которые мигающим сигналом предупреждают о нерегулируемом переходе.

Новые светофоры появились на трех интенсивных перекрестках (около новой школы №45 на проспекте Московском, у школы №85 на проспекте Михайлова и на улице Инициативная, 75). На этой неделе их включат в режим «желтый мигающий», чтобы водители привыкли к нововведению.

- В середине августа приступим к нанесению дорожной разметки «пешеходный переход» холодным пластиком и устройству искусственных неровностей. К 1 сентября закончим обустройство подходов к учреждениям, установим дорожные знаки и пешеходные ограждения, заменим стойки регулировщиков, - сообщил Илья Середюк.