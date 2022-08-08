В Кемерове произошло жесткое ДТП с иномарками на Пионерском бульваре

Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 8 августа в 8.40 произошла авария с иномарками в районе строения №14 по бульвару Пионерскому. Очевидцы опубликовали кадры ДТП в соцсети. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

В ведомстве рассказали, что водитель автомобиля Renault выезжал со двора и не убедился в безопасности движения. Он столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал со стороны проспекта Октябрьского в сторону проспекта Ленина. Затем Renault отбросило на Nissan

Предварительно, в ДТП никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят проверку.