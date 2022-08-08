Жителям трех районов Кемерова возвращают горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове завершен последний этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщили в СГК Кузбасс.

Две недели специалисты теплосетевого подразделения проверяли повышенным давлением трубы в части Центрального и Заводского района города, выявляли порывы, устраняли.

Напомним, что 25 июля стартовал очередной этап гидравлических испытаний на теплосетях. Без горячей воды остались жители двух районов: Центрального и Заводского. Также с 1 по 8 августа горячей воды не было у потребителей Кедровки, входящей в состав Рудничного района.