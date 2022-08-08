Умер легендарный кузбасский телеведущий Юрий Светлаков

В Кемерове умер известный оператор и телеведущий Юрий Светлаков. Об этом сообщили в КемГИК, где он работал с 1974 по 2018 год на кафедре фотовидеотворчества.

Причина смерти журналиста не уточняется.

Фото: сайт КемГИК

Юрий Светлаков около 20 лет был автором и ведущим популярной программы «Шаг за горизонт». Он также являлся автором нескольких книг. В 2014 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области».

Прощание с Юрием Светлаковым состоится 9 августа в 13.00 в большом зале «Пирамида» на Южном кладбище.

В вузе выразили соболезнования родным и близким телеведущего.