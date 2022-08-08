Несмотря на all inclusive: россияне покупают в Турции еду в четыре раза чаще чем одежду

Россельхозбанк проанализировал транзакционную активность россиян по картам «Мир» и «Мир»-UnionPay в одном из самых популярных туристических регионов – Турции. За последний весенний месяц и первые два месяца лета 2022 года наблюдается повышенный интерес россиян к снятию наличных на территории Турции, а также к оплате продуктов питания в местных магазинах и ресторанах. При этом большая часть транзакций в регионе проведена по кобейджинговым картам «Мир»-UnionPay. Это объясняется расширенным функционалом кобейджинговых карт и широким охватом торговых точек в Турции китайской платежной системой.

Россельхозбанк также предлагает клиентам, планирующим поездку за рубеж, оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Можно выпустить как кредитную, так и дебетовую карту в рублях, евро и долларах США.

Заявку на выпуск карты «Мир» и «Мир»-UnionPay можно подать через мобильное приложение и в офисах РСХБ. Условия обслуживания карты зависят от выбранного типа, держателям кредитных и дебетовых кобейджинговых карт доступны скидки и акции. Подробную информацию можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте.

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