В Кузбассе мужчина упал с кедра и разбился насмерть

В Таштагольском районе 44-летний мужчина погиб, упав с дерева. СК РФ по Кемеровской области организовал доследственную проверку по факту произошедшего.

Фото: СК РФ по Кемеровской области

В субботу, 6 августа, компания друзей приехала в лес за грибами. Они выпили и после чего один из мужчин решил проверить, есть ли шишки на кедре. Он взобрался на дерево, однако не удержался и сорвался с высоты около девяти метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти жителя Таштагольского района.

В связи с предстоящим открытием сезона сбора кедрового ореха следователи призвали кузбассовцев соблюдать меры предосторожности в лесу. Шишки безопаснее собирать с земли, после того, как они упали с веток. Не стоит забираться на деревья, а также при этом употреблять спиртные напитки.