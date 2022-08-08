Фото: АПК.

В Кузбассе 3 391 семья уже получила материальную помощь для подготовки детей к школе. Администрация правительства региона сообщает, что из областного бюджета на эти цели направили более 32 миллионов рублей. Ожидается, что в этом году данной мерой поддержки смогут воспользоваться около шести тысяч кузбасских семей.

Отметим, что семьям, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, оказывается поддержка для подготовки детей к новому учебному году в рамках областной акции «Первое сентября – каждому школьнику».

Семьи получают сертификаты номиналом 5 тысяч рублей, а там, где воспитываются четверо и более школьников - 10 тысяч рублей на семью. На эту сумму родители выбирают одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей на специально организованных ярмарках, где контролируется качество продукции, а цены снижены.