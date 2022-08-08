Губернатор Кузбасса рассказал об уникальном кампусе для молодых ученых и инженеров

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса проверил ход работ по капитальному ремонту общежитий КузГТУ. Администрация правительства региона отмечает, что работы начались 28 мая текущего года.

Сергей Цивилев сообщил, что создают на базе КузГТУ уникальный кампус, который будет соответствовать мировым стандартам образовательной среды, где молодые ученые и будущие инженеры смогут заниматься исследовательской деятельностью, отдыхать и общаться.

Первый этап ремонта планируют завершить в феврале 2023 года и открыть «Вставку». Там разместится первое в регионе мультиформатное пространство для студентов.

Также новый объект будет базой для размещения вузовского штаба студотрядов, молодежного медиацентра и компьютерного центра.

Внутренние работы в общежитии №3 будут завершены к концу 2023 года. В общей сложности в двух корпусах после модернизации будут жить около двух тысяч студентов.