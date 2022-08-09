В Кузбассе 19-летний парень, ударивший полицейского, отправится под суд

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В Юрге будут судить 19-летнего парня, который применил насилие к сотруднику полиции. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В мае молодой мужчина с братом и приятелем выпивали у себя дома, слушали громкую музыку. Соседи сделали им замечание, но парни не отреагировали. В ходе вечеринки братья поругались и вышли в подъезд подраться. Как раз в это время прибыли сотрудники полиции, которых вызвали жильцы. Братья сообщили им, что разберутся сами. Но на предложение полицейских разойтись один из них ответил отказом, затем ударил представителя власти кулаком. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Со следствием парень сотрудничал, в содеянном раскаялся. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.