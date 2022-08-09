В Кузбассе оскорбление рыбака обернулось убийством

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове 41-летний мужчина получил восемь лет колонии строгого режима за убийство незнакомца. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Утром мужчина возвращался домой с рыбалки. Прохожие - двое мужчин и женщина - решили, что это идет наркоман и стали оскорблять его. Рыбак, увидев, что к нему приближаются люди, выкрикивая оскорбления, достал нож. Завязалась драка, и мужчина поранил одного из соперников - тот от полученного удара скончался на месте.

Обвиняемый скрылся с места преступления, но уже через несколько часов его задержали. Он во всем признался.