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Происшествия9 августа 2022 1:17

В Кузбассе оскорбление рыбака обернулось убийством

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове 41-летний мужчина получил восемь лет колонии строгого режима за убийство незнакомца. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Утром мужчина возвращался домой с рыбалки. Прохожие - двое мужчин и женщина - решили, что это идет наркоман и стали оскорблять его. Рыбак, увидев, что к нему приближаются люди, выкрикивая оскорбления, достал нож. Завязалась драка, и мужчина поранил одного из соперников - тот от полученного удара скончался на месте.

Обвиняемый скрылся с места преступления, но уже через несколько часов его задержали. Он во всем признался.