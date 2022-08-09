В Кемерове на теплосетях обнаружили почти 300 дефектов

Фото: СГК Кузбасс

В Кемерове в ходе гидравлических испытаний специалисты обнаружили на теплосетях 293 дефекта. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

В понедельник в Кемерове завершился последний этап гидравлических испытаний. Работники теплосетевого подразделения закончили проверку повышенным давлением трубы в части Центрального и Заводского района города. Всего за период испытаний в Кемерове было обнаружено 293 неисправности.

По данным СГК, в этом году количество выявленных дефектов по четырем городам присутствия компании выросло по сравнению с прошлым годом на 7%. Так, Новокузнецке было обнаружено 139 повреждений, в Белове - 9, Мысках - 49.

- В Кемерове до начала отопительного сезона осталось устранить 79 повреждений, в Новокузнецке - 66, - сообщили в СГК, подчеркнув, что в Белове и Мысках все работы уже сделаны.