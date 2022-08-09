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Общество9 августа 2022 2:19

В Кузбассе женщина отсудила более 250 тысяч рублей за травму в ДТП

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове женщина отсудила 262 тысячи рублей компенсации морального вреда за травму, полученную в ДТП. Об этом рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. Женщина получила серьезные травмы, ей сделали операцию. После этого ей пришлось долго восстанавливаться. Из-за травмы кемеровчанка длительное время не могла вести привычный образ жизни, а также работать. Поэтому женщина обратилась в суд, и он встал на ее сторону.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги виновника ДТП в банке и на его заработную плату, также мужчине ограничили выезд за пределы Российской Федерации. После применения мер принудительного исполнения, горожанин оплатил всю сумму долга.