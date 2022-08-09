Глава Кузбасса: дольщики ЖК «Старт» получат квартиры в сентябре

Фото: пресс-служба АПК

Дольщики кемеровского ЖК «Старт» смогут въехать в свои квартиры в сентябре - спустя пять лет после изначальной даты сдачи домов в эксплуатацию. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который взял под личный контроль завершение работ на объекте.

Глава региона проинспектировал готовность к заселению домов ЖК «Старт» - они расположены на улице Тухачевского. По его словам, на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. Сейчас идут завершающие работы по внутренней отделке, монтажу противопожарных систем, благоустройству территории. В сентябре более 200 кемеровчан получат в доме свои квартиры.

Фото: пресс-служба АПК

- Мы завершаем историю, которая тянется с 2015 года. В этих домах люди должны были получить квартиры еще в декабре 2017 года. Но компания «ЕСК Феникс-Строй» прекратила строительство, оставив людей, которые вложили деньги в жилье, без квартир. К решению проблемы подключили федеральный фонд защиты дольщиков, - сообщил губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что на достройку ЖК «Старт» из федерального и регионального бюджетов было выделено более 450 миллионов рублей.