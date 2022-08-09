Кузбассовцы обсуждают огромного сома, пойманного на Беловском водохранилище

Жители Кузбасса обсуждают в соцсетях сома выше человеческого роста. Интернет-пользователи утверждают, что рыбак поймал гигантскую рыбу в Беловском водохранилище.

Фотографии с сомом были размещены в сообществе «Типичное Белово». На них виден мужчина и огромная рыба. По словам автора, снимок сделан на фоне труб Беловской ГРЭС.

Фото: Типичное Белово / ВКонтакте.

Одни кузбассовцы поверили, что гигантскую рыбу поймали на местном водохранилище, другие посчитали информацию фейком.

- Нет таких сомов в Беловском водохранилище, потому что у нас только Канальный сомик водится, - написал один из пользователей.

Другие отметили, что у Беловской ГРЭС три трубы, а на фотографии с сомом видна только одна.