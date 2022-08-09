Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса поздравил с Международным днем коренных народов мира. Сергей Цивилев отметил, что 2022 год объявлен в стране Годом культурного наследия народов России.

Глава региона уточнил, что Кузбасс является исторической родиной для шорцев и телеутов - коренных малочисленных народов Сибири. Также добавил, что в области стараются делать все возможное для поддержки этих жителей и повышения их уровня жизни. Для этого действует Совет представителей коренных малочисленных народов Кузбасса, который оперативно решает вопросы социальной поддержки, природопользования и правового регулирования.

Кроме того Сергей Цивилев отметил, что приоритетным направлением для театров, концертных площадок, музеев и других культурных учреждений стало проведение тематических мероприятий, посвященных традиционному искусству, истории и культуре всех народов и этнических общностей России.