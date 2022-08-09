В Кузбассе ночью загорелись BMW и Mazda

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Кузбассе 9 августа в 1.41 огнеборцы тушили несколько автомобилей на улице Центральной в селе Верх-Егос Прокопьевского муниципального округа. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что поступил сигнал о возгорании в машине BMW X6. Иномарка была полностью объята огнем на момент прибытия. У автомобиля обгорел моторный отсек и салон.

Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоящий автомобиль Mazda 6. Отмечено, что возгорание повредило лакокрасочное покрытие на дверях. Ликвидировали пожар в 2.10. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались четыре человека и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается.