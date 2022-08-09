РЖД в Кузбассе выплатят ребенку за смерть матери под колесами поезда 300 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новокузнецкая транспортная прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей ребенку за гибель матери. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что в октябре 2021 года на железнодорожном перегоне станций Островская - Новокузнецк - Северный подвижной состав смертельно травмировал жительницу Кузбасса.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» компенсации причиненного морального вреда ребенку погибшей. Суд взыскал в пользу ребенка 50 тысяч рублей.

Однако Новокузнецкий транспортный прокурор подал апелляцию, и суд Кемеровской области вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.