В Кемерове открыли новую спортивную площадку

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.

Это уже пятый объект, отремонтированный в нынешнем году по областной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива».

Площадка разместилась в Кировском районе города во дворе 39-й школы. Здесь теперь можно на безопасном покрытии поиграть в баскетбол и волейбол учащимся учебного заведения и юным жителям микрорайона.

Напомним, что программа инициативного бюджетирования предусматривает активное участие в ней непосредственно жителей разных муниципальных образований - они сами предлагают заявки по облагораживанию территорий и защищают свои проекты. Лучшие предложения получают финансирование и оперативно реализуются. Так, по информации главы Кемерова Ильи Середюка, с 2019 года в областном центре преобразились полтора десятка спортивных и одна детская игровая площадка. Все они пользуются большой популярностью.