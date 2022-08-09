Группа подростков заблудилась в Шерегеше

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Спасатели нашли заблудившуюся в Шерешеге туристическую группу - руководителя и шестерых подростков. Об инциденте рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Туристы из Новокузнецка потерялись при спуске с горы Устье. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда отправились на поиски подростков.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

Участников группы нашли и вывели на дорогу, к месту, где стоял автомобиль руководителя. От медицинской помощи пострадавшие отказались.