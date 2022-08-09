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В Кузбассе создают логистический центр поставок продуктов местного производства. Администрация правительства региона сообщает, что оптимальную модель логистического центра для централизованной поставки продуктов питания в социальные учреждения прорабатывают региональные министерства сельского хозяйства, образования, промышленности и торговли по поручению губернатора Сергея Цивилева.

Глава региона отметил, что создание логистического центра поставок продуктов питания местного производства - еще один шаг к здоровому питанию людей. Кроме того, это позволит снизить себестоимость питания в социальных учреждениях и гарантировать ее безопасность. Также окажет существенную поддержку местным производствам.

Логистический центр будет предоставлять услуги по хранению, контролю качества и транспортировке продукции потребителям, а также закупкой и доставкой продукции. В качестве пилотной территории выступит Топкинский муниципальный округ. Уже подготовлены перечень и потребность в необходимых продовольственных товарах на 2022-2023 годы для поставок в школы и детские сады округа.