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Кузбасс станет базой для развития конькобежного спорта в Сибири. Администрация правительства региона сообщает, что губернатор Сергей Цивилев встретился с президентом союза конькобежцев России Николаем Гуляевым. На встрече обсудили развитие конькобежного спорта в регионе, в частности, в дисциплине «шорт-трек».

Глава региона сообщает, что в регионе активно развивается конькобежный спорт, большую роль в этом сыграло открытие нового ледового дворца «Кузбасс». В новом тренировочном году более 260 спортсменов-конькобежцев начнут здесь спортивную подготовку.

Уточним, что между правительством Кузбасса и Общероссийской общественной организацией «Союз конькобежцев России» подписано соглашение о сотрудничестве в рамках X Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».