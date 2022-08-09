В Горловку из Кузбасса доставлено 15 единиц техники

Фото: АПК.

Кузбасс ведет активную подготовку к масштабной восстановительной работе в Горловке. Администрация правительства региона сообщает, что одна из основных проблем в городе - недостаток техники, которая постепенно решается в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Кузбасса и администрацией Горловки.

Так, еще одна партия техники поступила в город, а именно пять автобусов ПАЗ для обновления автобусного парка, три прицепные уборочные машины, три трактора «Беларус» производства Минского тракторного завода, четыре автомобиля УАЗ «Патриот» для нужд коммунальных предприятий города. Уточним, ранее в город от Кузбасса поступило пять комбинированных дорожных машин.

Глава администрации города Горловка Иван Приходько отмечает, что всего в Горловку от Кузбасса до конца года будет поставлена 181 единица техники.

Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 11 миллионов 87 тысяч рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.