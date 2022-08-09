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Происшествия9 августа 2022 9:40

Житель Кузбасса попал под суд за убийство знакомого

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Житель Кузбасса попал под суд за убийство знакомого.

Житель Кузбасса попал под суд за убийство знакомого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет ранее судимый 32-летний житель Кировского района Кемерова, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в мае 2022 года мужчина несколько дней распивал спиртное у себя в квартире в компании знакомого. Во время застолья гость спровоцировал конфликт, хозяин ударил его ножом в грудь. Мужчина скончался от полученного удара на месте. Кемеровчанин позвонил в скорую помощь и сообщил, что убил человека.

Правоохранители задержали жителя. Он сотрудничал со следствием и признал вину частично. Мужчина говорил, что он оборонялся от нападений знакомого, в руках у которого был нож. Однако судебно-медицинский эксперт опроверг версию кузбассовца. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.