Житель Кузбасса попал под суд за убийство знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет ранее судимый 32-летний житель Кировского района Кемерова, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в мае 2022 года мужчина несколько дней распивал спиртное у себя в квартире в компании знакомого. Во время застолья гость спровоцировал конфликт, хозяин ударил его ножом в грудь. Мужчина скончался от полученного удара на месте. Кемеровчанин позвонил в скорую помощь и сообщил, что убил человека.

Правоохранители задержали жителя. Он сотрудничал со следствием и признал вину частично. Мужчина говорил, что он оборонялся от нападений знакомого, в руках у которого был нож. Однако судебно-медицинский эксперт опроверг версию кузбассовца. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.