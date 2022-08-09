В Кемерове осудили экс-работника магазина, который продавал охотничье снаряжение «мимо кассы» и похитил около 550 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове осужден 30-летний бывший работник магазина, продававший охотничье снаряжение «мимо кассы» и похитивший около 550 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в ноябре 2021 года в полицию обратился представитель одного из оружейных магазинов. Мужчина сообщил, что сотрудники торговой точки обнаружили ряд несоответствий в финансовых документах, а также недостачу в ходе внеплановой инвентаризации.

Правоохранители выяснили, что продавец-консультант магазина при получении от клиентов наличных денег за товары не вносил их в кассу. А также мужчина продавал охотничье снаряжение по заниженной цене, договорившись с покупателями. Сумма ущерба составила около 550 тысяч рублей.

Суд признал жителя виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также он обязан возместить причиненный ущерб.