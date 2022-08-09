Фото: АПК.

В Кузбассе капитально отремонтировали две школы по губернаторской программе «Моя новая школа». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, школа поселка Старопестерево Беловского округа и школа №14 в Юрге капитально отремонтированы и полностью переоснащены. Сейчас в образовательных учреждениях ведутся последние приготовления к открытию - завершается сборка мебели и оборудование классов.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что с 2018 года в регионе полностью отремонтировано 29 школ, еще в 12 сейчас идут работы. Старые учреждения образования в малых городах и сельских территориях превращаются в современные цифровые центры. Там ребята могут не только получить знания по школьной программе, но и заниматься наукой, робототехникой в предметных лабораториях при школах.