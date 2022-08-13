В Кузбассе перед судом предстанет иностранец, набросившийся с ножом на знакомого

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе будут судить 59-летнего гражданина Таджикистана, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в мае этого года. Во время посиделок мужчина с одной из знакомых женщин пошел в магазин за добавкой. Во дворе дома они поссорились, и иностранец стал толкать спутницу. Происходящее увидели другие участники застолья, в том числе гражданский муж женщины. Он заступился за подругу, тогда гражданин Таджикистана ударил его несколько раз ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, и благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший остался жив.

Нападавший со следствием он сотрудничал, свою вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оказалось, что мужчина является гражданином другого государства и на территории России находился незаконно.

Сейчас дело передано в суд.