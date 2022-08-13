В Новокузнецке пропала без вести худощавая женщина

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс».

В Новокузнецке разыскивается 49-летняя Наталья Викторовна Верченева. Ориентировку на пропавшую без вести разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

12 августа женщина ушла в неизвестном направлении.

Ее приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Новокузнечанка была одета в ветровку серебристого цвета, оранжевую футболку, серые джинсы, туфли серебристого цвета.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.