Глава Кемерова рассказал о ходе ремонта Красноармейского моста

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

На Красноармейском мосту, который был закрыт на ремонт две недели назад, завершаются демонтажные работы, теперь специалисты переходят к восстановительным. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Он рассказал, что получены результаты экспертизы качества бетона на монолитных участках плиты, проведенной специалисты сертифицированной лаборатории. Исследование показало, что монолитные участки между плитами моста прочные, таким образом восстановление будет проходить в запланированном изначально объеме.

Сейчас на подходах к мосту завершается фрезерование, идет демонтаж бортового камня, а также железобетонных плит конуса со стороны улицы Соборной. Специалисты продолжают ремонт плит с нижней стороны моста специальным составом, бетонирование торцов плит мостового полотна.

На данный момент завершена установка направляющих выравнивающего слоя мостового полотна, идет укладка бетонной смеси. Кроме того, рабочие отсыпают грунтом откосы со стороны парка Жукова.

С объекта вывезено уже более двух тысяч тонн строительного мусора.

- Идем в хорошем темпе, держим график. Главная задача - как можно скорее открыть движение, - отметил Илья Середюк.