В Кемерове нетрезвый водитель устроил ДТП с переворотом

Сегодня утром в Кемерове полицейские задержали пьяного водителя, который устроил ДТП. Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

На пересечении улиц Инициативой и Металлистов в Кировском районе сотрудники ГИБДД подали сигнал водителю Toyota, чтобы тот остановился. Однако автолюбитель продолжил движение. В районе дома № 16 по улице Металлистов иномарка на скорости врезалась в припаркованный УАЗ, после чего опрокинулась.

Полицейские задержали водителя. Оказалось, что у 22-летнего мужчины нет водительского удостоверения. Кроме того, освидетельствование показало, что автолюбитель нетрезв.

Инспекторы составили в отношении мужчины административный протокол. Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста либо штраф в размере 30 000 рублей.