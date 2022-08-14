Яблочный Спас в Кузбассе отметят фестивалем колокольного звона и ремесел

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19 августа православные россияне будут праздновать Яблочный Спас. А в кузбасском городе Прокопьевск этот праздник решили отметить с большим размахом, чем обычно, и посвятили Яблочному Спасу специальное мероприятие - фестиваль колокольного звона и ремесел «Золотые купола», который пройдет в субботу, 20 августа, на площади кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи.

Мероприятие состоит из двух блоков: в 16.00 начнутся показательные выступления звонарей и мастер-классы колокольного звона, а в 17.00 - концерт симфонического оркестра.

Фестиваль пройдет по благословению владыки Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, при поддержке администрации города.