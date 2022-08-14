Коронавирус в Кузбассе на 14 августа 2022 года: за сутки заболели 387 человек

В Кузбассе продолжает рост заболеваемости коронавирусом. По информации на утро воскресенья, 14 августа, за минувшие сутки этот диагноз поставили 387 жителям, выздоровели же 78 кузбассовцев. Днем ранее количество заболевших коронавирусом за день составляло 296 человек.

Подъем заболеваемости начался со второй половины июля, но поначалу плавный его подъем - по три-пять человек в день - сменился на более резкий: каждый день количество заболевших прирастает десятками. На сегодняшний день медицинскую помощь в связи с ковидом получают 2611 пациентов.

Всего же с начала пандемии, с весны 2020 года, коронавирус был подтвержден 170 593 раза.