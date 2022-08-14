В Кемерове пройдут проверки водителей

Масштабные проверки водителей пройдут в Кемерове в понедельник, 15 августа. Как подчеркнули в кемеровской госавтоинспекции, рейды состоятся в разных районах города. Основной целью проверок станет соблюдение водителями правил перевозки детей-пассажиров.

- Согласно правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до семи лет на заднем сидении. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие, - подчеркнул врио начальника ОГИБДД по городу Кемерово Алексей Зайцев.

Напомним, за нарушение ПДД по перевозке детей-пассажиров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.