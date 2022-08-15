В Кузбассе стартовал медиамарафон в поддержку Горловки

Сегодня в 5.00 в Кузбассе стартовал медиамарафон под слоганом «Своих не бросаем!» в поддержку Горловки. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Весь день на региональных информационных площадках - телевидении, радио, в интернет-СМИ, социальных сетях - журналисты будут рассказывать об истории взаимоотношений двух братских регионов, жителях Горловки, а также об оказанной Кузбассом помощи.

Во всех городах волонтеры будут раздавать брошюры с информацией о способе перечисления средств на восстановление Горловки.

С 18.00 до 20.00 будет работать открытая студия - она находится площадке около Дворца культуры шахтеров в Кемерове. Каждый желающий сможет передать пожелания жителям Горловки, а также сделать пожертвования.

Итоги медиамарафона будут подведены в 21.30 в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (ГТРК «Кузбасс»).

Медиамарафон будет транслироваться на сайтах «ГТРК Кузбасс», «Вести Кузбасс», телеканала «Кузбасс 1» и в аккаунтах правительства Кузбасса в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».