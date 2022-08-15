В Кузбассе на трассе опрокинулись два большегруза, перекрыв полосу для движения

В воскресенье на трассе Кемерово - Новокузнецк произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей, в результате которого проезд по трассе временно оказался заблокированным. Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Авария произошла на 18 километре дороги: водитель КамАЗа буксировал автокран в сторону областной столицы на жесткой сцепке. Однако она вышла из строя, и в результате оба автомобиля опрокинулись и перекрыли правую полосу для движения. В результате ДТП никто не пострадал.

На время работ по эвакуации грузовых автомобилей движение по автомагистрали с 6 по 30 км было временно ограничено. Объезд осуществлялся по трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Сейчас движение по трассе уже восстановлено.