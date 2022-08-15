В Кузбассе пропал без вести мужчина в черной куртке

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс».

В Кузбассе пропал 65-летний Михаил Николаевич Трофимов. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

14 августа он ушел в неизвестном направлении из села Мазурово в Кемеровском районе. Предполагается, что мужчина мог уехать в Новосибирск.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые.

Михаил Николаевич был одет в черную куртку, светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, черные туфли.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.