Прокопьевск и Горловка вернули статус городов-побратимов.

Города Горловка в Донбассе и Прокопьевск в Кузбассе стали городами-побратимами. Соответствующий документ 12 июня подписали глава Горловки Иван Приходько и мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников.

- Мы лично убедились, в каких трудных условиях на сегодняшний момент проживают наши братские народы. Но они не падают духом, они сильны. Несмотря на то, что каждый день их обстреливают, они продолжают радоваться жизни, - рассказал Максим Шкарабейников.

Отметим, что история двух городов пересекалась не только в мирное, но и в военное время. Горловку освободили в 1943 году, а до этого рабочих угольного треста эвакуировали в Прокопьевск. В 90-е годы отношения оборвались, но сейчас власти, подписав это соглашение, будут налаживать контакты в культурной и социальной сферах.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Горловку делегация Кузбасса посетила ряд социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города. Особое внимание уделили состоянию системы ЖКХ, определили пути решения самых острых вопросов жизнедеятельности города.