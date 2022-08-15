Наши дома обстреливали: что рассказывают жители Донбасса, которых приняли в Кузбассе

Жительница Донецкой народной республики.

Жители Донбасса, которых приняли в Кузбассе, рассказали о страшных буднях. Так, своими историями поделились Оксана Андреева, жительница Донецкой народной республики, и Валентина Дробчак, жительница города Мариуполь.

- Уехали, потому что уже не оставалось физических сил переживать обстрелы. Целая большая семья с родителями пожилыми, маленькие племянники были в подвале. Проснулись от того, что прозвучали сильные выстрелы, которые встряхнули весь город. У нас полный город был украинской техники. Мы поначалу думали, что это все быстро пройдет, пережидали ночь в квартире, а потом, когда начали страдать жилые дома, мы переместились в подвалы с соседями. Когда прошел месяц, мы поняли, что история будет очень долгая, - сообщила Оксана Андреева.

Также жительница ДНР отметила, что всех просили общаться только на украинском языке. Закрывали русские школы, в супермаркетах было запрещено разговаривать с покупателями на русском языке. Жители собрались группой и на чудом уцелевших машинах выехали из города, не успев собрать вещи. Уезжали из города, который был уже без воды, света и отопления.

- Наши дома обстреливали. Наш дом находился на линии огня. С одной стороны - армия ДНР, а с другой стороны - украинская армия. Когда начались обстрелы и горели соседские дома, мы убежали в подвал. У нас повылетали все стекла, двери из-за взрывной волны. Магазины не работали, хлеба не было. Украинские войска первым делом бомбили магазины. Ползком заходили в квартиры, работали снайперы. Питались тем, что осталось в холодильнике, - рассказала Валентина Дробчак.