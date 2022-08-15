Фото: АПК.

В Кузбассе приступили к сбору овощей и яровых культур. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отмечает, что урожай зерна прошлого года в регионе превысил 1,5 миллиона тонн. В текущем году перед аграриями поставлена задача собрать не менее 1,7 миллиона.

Яровых культур уже убрано:

5,8 тысячи га ячменя, намолочено 19,4 тысячи тонн;

4,2 тысячи га гороха, намолочено 12,5 тысячи тонн;

626 га пшеницы, намолочено 1,1 тысячи тонн;

405 га овса, намолочено 1,1 тысячи тонн.

Зерновых и зернобобовых культур:

убрано 21,8 тысячи га (3,5 % от плана);

намолочено 65,9 тысячи тонн зерна.

Так, к обмолоту яровых культур приступили в Беловском, Гурьевском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Новокузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Чебулинском и Юргинском округах.