Пострадали женщина и ребенок: в Кемерове на улице Нахимова столкнулись фура и иномарка

Фото: ВКонтакте/incident_kuzbass.

В Кемерове на улице Нахимова в районе строения № 25 14 августа в 12.30 столкнулись фура MAN и легковой автомобиль Hyundai. Очевидцы опубликовали кадры ДТП в соцсети. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

В ведомстве отметили, что 50-летний мужчина управлял автомобилем Hyundai Creta. Автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого был 63-летний водитель. Затем грузовик МАN вылетел на встречную полосу, врезался в автомобиль Lada, которым управлял 50-летний мужчина. После легковой автомобиль вылетел с дороги.

Установлено, что водители Lada и Hyundai были в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai Creta: 46-летняя женщина и девятилетняя девочка. Жительницу госпитализировали, ребенку была оказана помощь на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.