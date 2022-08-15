В Кузбассе чествовали ветеранов угольной отрасли

Фото из телеграм-канале Андрея Панова

На торжественный прием были приглашены сто бывших горняков, не один десяток лет проработавших на шахтах и разрезах.

Раньше именно с такого мероприятия в регионе официально начинали праздновать День шахтера. Но два последних года из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество вынужденно отменяли. И вот приятная традиция восстановлена.

- Все прошло особенно тепло и душевно, - рассказал в своем телеграм-канале заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, поздравлявший ветеранов-угольщиков по поручению главы региона.

Среди приглашенных, к примеру, были заслуженный шахтер Российской Федерации, заслуженный шахтер Кузбасса, Герой Кузбасса Анатолий Коломенский, тридцать три года отработавший на шахте имени Кирова; представитель шахтерской династии из Киселевска Александр Галактионов.

Андрей Панов пожелал ветеранам здоровья и долголетия.