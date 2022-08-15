Кузбасс присоединился ко всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии «Вместе ярче - 2022»

Фото: АПК.

В поддержку бережного отношения к природным энергоресурсам, труду энергетиков и экологического просвещения ежегодно проводятся массовые мероприятия на базе детских садов, школ, вузов и учреждений культуры муниципалитетов.

Так, в пятницу, 12 августа, прошли тематические мастер-классы, игровые программы, энерговикторины, акции, уроки по энергосбережению в Промышленновском округе под хештегом «#ВместеЯрче - 2022». Также организаторы подвели итоги и наградили победителей творческого конкурса «Энергия будущего», в котором приняли участие более 100 человек.

Кроме того, участниками молодежного всероссийского производственного совещания «Диалог на равных» станут студенты региона. Мероприятие пройдет под эгидой всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Также запланировано проведение V международной молодежной научно-практической конференции «Энергостарт», которая состоится 20 - 22 октября в Кемерове, на ней студенты и преподаватели КузГТУ обсудят различные темы.

Юные жители Кузбасса в 2022 году смогут принять участие в новом конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ, который объявлен в рамках фестиваля. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.