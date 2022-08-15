«Ситуация начинает быть тревожной»: глава Новокузнецка рассказал о заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

Фото: телеграм-канад Сергея Кузнецова

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал «тревожной» ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ в городе.

Со ссылкой на минздрав он сообщил, что число инфицированных продолжает расти. Больше всего обращений в поликлиники зафиксировано среди трудоспособного населения. За последние пять дней «красные» зоны приняли 1320 пациентов (неделю назад их было 727). Кроме того, в детские поликлиники обратились 728 человек (неделей ранее - 657).

- На станцию скорой медицинской помощи количество вызовов резко увеличилось - до 469 вызовов в день (при среднем показателе в 460 вызовов). Практически мы вернулись к количеству вызовов в острый период прошлого года, - сообщил Сергей Кузнецов.

По его словам, за последние пять суток в ковидарии госпитализирован 71 человек. В стационарах на лечении с COVID-19 находится 112 пациентов, на ИВЛ - восемь человек. На данный момент коечный фонд ковидных госпиталей составляет 170 коек.