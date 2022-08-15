Школьники из ДНР отдохнули в Кузбассе

Фото: АПК.

Большой трехнедельный тур по Кузбассу для 47 школьников из ДНР начался 1 июля. Он проходил по разным маршрутам. Так, для первой группы школьников провели обзорную экскурсию по областному центру. Ребятишкам показали ботанический сад, планетарий и музеи «Томская писаница» и «Красная горка».

Вторая группа школьников приняла участие в фестивале «ПроГеш» в Таштагольском районе. Там они поднялись на вершину горы Зеленой, посетили музей этнографии и природы Горной Шории, увидели скульптуру «Золотая Шория».

В первые дни пребывания гостей в лагере детей посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Жизнь у вас может складываться по-разному, но главное - не бояться никогда идти вперед, не пасовать перед трудностями, которые встают на вашем пути. Каждый преодоленный этап делает вас сильнее, увереннее в себе, - сказал на встрече Сергей Цивилев, посоветовав детям относиться к возникающим сложностям не как к проблеме, а как к возможности дальнейшего развития.

С главой региона школьники поделились своими впечатлениями от путешествия:

- Мне понравилось, как древние шорцы проводили обряды. Меня заинтересовала эта тема. Еще понравилась экскурсия по Кемеровской области, - отметила одна из школьниц.