Кузбасские волонтеры готовы выехать в Горловку на помощь

Фото: АПК.

В Кузбассе продолжается медиамарафон под слоганом «Своих не бросаем!» в поддержку Горловки. Руководитель молодежного движения Кирилл Погорелко рассказал о работе, которую проводят для помощи Горловке.

Кирилл Погорелко отметил, что прежде всего волонтеры помогают в сборе гуманитарной помощи, отправлено уже около 250 тонн. Это продукты длительного хранения, книги, канцелярия, одежда, кровати, матрасы, электрочайники, спортивный инвентарь и игрушки для детей. Также уточнил, что некоторые волонтеры уже побывали в ДНР.

- Из Горловки ребята вернулись очень воодушевленными: рассказали, как им были рады, как нас там ждали. Если надо, готовы отправиться опять, чтобы помогать на месте, - сообщил Кирилл Погорелко.

Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.