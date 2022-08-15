Почти семь тысяч кузбассовцев получили ответы на обращения в соцсетях в июле

Почти семь тысяч кузбассовцев получили ответы на обращения в социальных сетях в июле. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что благодарен жителям региона, которые сигнализируют о проблемах, актуальных для конкретного дома, улицы, поселка или муниципалитета. Это помогает властям проводить необходимые преобразования, решать самые наболевшие вопросы.

Так, в соцсети губернатора в июле поступило 676 обращений - на 9,5 % меньше, чем в июне. Снижение связано с уменьшением вопросов по выплатам на детей в возрасте от 8 до 17 лет, так как новая процедура оформления пособий была отлажена.

Через систему «Инцидент менеджмент», с которой работает ЦУР Кузбасса, в июле поступило 5263 обращения (в июле - 4190). Самыми актуальными стали вопросы о состоянии дорог, на втором месте - о благоустройстве, замыкает тройку лидеров по популярности тема ЖКХ. На четвертом месте - тема соцзащиты, на пятом месте по популярности - вопросы здравоохранения.

Через платформу обратной связи (системы «Госуслуги», сайтов министерств и ведомств, мобильные приложения) в июле поступило 987 сообщений. Самыми популярными были вопросы о выплатах на детей от трех до семи лет, состоянии автодорог, медицине.

Еще одним эффективным способом обратной связи с кузбассовцами стали прямые эфиры в соцсетях. Прямой эфир на радио «Маяк-Кузбасс» 20 июля посмотрели более 26 тысяч человек, поступило 955 комментариев.