В Кузбасс пришла непогода

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе постепенно меняется погода: с летней на осеннюю. По данным кемеровского гидрометцентра, начало этой недели будет прохладным.

Во вторник, 16 августа, в Кемерове ночью будет +6... +11 градусов, днем +12... +17. Ветер обещают западный с порывами до 16 метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой дождь.

В среду, 17 августа, в ночное время столбики термометров будут показывать +4... +9, в дневное - +13... +18. Ветер будет западный, 3 - 8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду. Ночью и днем возможны кратковременные дожди с грозами.

В четверг, 18 августа, ночью прогнозируется температура +3... +8, днем +13... +18 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Также возможны небольшие дожди.