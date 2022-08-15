100 фермеров и гигантский шашлык: в Кузбассе впервые пройдет фестиваль «Свое» от РСХБ

20 и 21 августа в Кемерове на бульваре Строителей Россельхозбанк совместно с правительством Кузбасса проведет фермерский фестиваль «Свое».

Фестиваль пройдет в формате двухдневного городского праздника 20 и 21 августа с 10.00 до 20.00. После торжественного открытия с участием руководства региона и Россельхозбанка кемеровчане и гости города познакомятся с продукцией фермеров Кузбасса и соседних регионов. 100 фермеров представят свои товары (молочную, мясную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию, сыры, мед, варенье). Посетители смогут открыть для себя фермерскую продукцию, пообщаться с ее производителями, а также насладиться выступлениями творческих коллективов, принять участие в разнообразных мастер-классах, сфотографироваться в специально оборудованной фотозоне. В зоне фуд-корта будут работать предприятия общественного питания.

Изюминкой фестиваля станет приготовление гигантского шашлыка длиной 10 метров. В его приготовлении смогут принять участие гости фестиваля.

- Одна из важных задач Россельхозбанка - поддержка развития фермерства в регионе. Цели фестиваля - поддержка и развитие фермерских проектов и малого агробизнеса, популяризация фермерской продукции и организация сбыта посредством проведения фестиваля, формирование позитивного имиджа и популяризация продукции отечественных аграриев, организация семейного городского праздника с насыщенной культурной программой. Фестиваль позволяет выстроить прямую коммуникацию между потребителями и производителями качественной, натуральной и вкусной продукции, - отмечает и. о. директора Кемеровского филиала Россельхозбанка Сергей Баженов.

Фестиваль «Свое» - это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя фермерскую продукцию и напрямую у производителей узнать, насколько она натуральна, применяются ли в ее создании добавки, в чем ее полезные качества. Для самих фермеров это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда, а значит, и рост доходов.

Участие для фермеров и вход для посетителей бесплатный.

«Свое» - это фестиваль фермерской еды, который Россельхозбанк проводит с 2017 года. За это время мероприятие посетил гостей, свыше 1 000 фермерских хозяйств приняли участие, реализовав более 150 тонн продукции.

Фото: пресс-служба РСХБ.

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