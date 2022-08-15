Фото: АПК.

В Кузбассе продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Так, кузбассовцы уже отправили туда около 250 тонн. Это продукты длительного хранения, книги, канцелярия, одежда, кровати, матрасы, электрочайники, спортивный инвентарь и игрушки для детей.

В конце февраля текущего года губернатор Сергей Цивилев распорядился открыть по всему Кузбассу пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Всего в регионе было открыто 46 центров. Жители региона приносили крупы, макароны, мучные изделия, консервы, сахар, бутилированную воду, средства гигиены, одежду. Необходимые вещи сдавали медики, работники ЖКХ, представители профсоюзных и общественных организаций, студенты и школьники.

Первый гуманитарный автопоезд отправился из Кузбасса уже 26 февраля. Две фуры с 40 тоннами груза прибыли в Ростовскую область 5 марта. Сбор помощи продолжался. Общими усилиями вторые 40 тонн груза собрали к 28 марта, когда из Кузбасса в Донбасс отправился второй автопоезд. Стартовавшая работа по сбору помощи не прерывалась ни на секунду. Кузбассовцы продолжали приносить вещи, необходимые людям, попавшим в непростую ситуацию.

23 апреля Кузбасс отправил в ДНР и ЛНР 200 тонн груза. Четыре раза в горячую точку стартовали автопоезда, и один раз помощь доставляли по воздуху. Но гуманитарная помощь отправлялась не только авто- и авиатранспортом. 1 мая с железнодорожного вокзала Кемерова проводили в путь товарный вагон, который впоследствии вошел в состав всероссийского гуманитарного поезда помощи Донбассу. От Кузбасса было доставлено 65 тонн груза, состоящего из 3 тонн муки, 10 тонн гречки и 1,5 тонны сгущенного молока.

И это только часть той помощи, которую организовали кузбассовцы. В конце июля из региона были доставлены пять комбинированных дорожных машин. Уже 9 августа горловский автопарк пополнился еще 15 единицами техники.