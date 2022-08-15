Кузбассовцы устроили велопробег в поддержку спецоперации

Фото: АПК.

Жители Беловского округа 12 августа в знак поддержки российской спецоперации по защите Донбасса устроили велопробег. В патриотическом заезде приняли участие 550 человек от 5 до 60 лет. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, велопробег стартовал от обелиска героям Великой Отечественной войны. Любители скандинавской ходьбы из деревень и сел округа прошли этим же маршрутом.

Кроме того, состоялся и митинг-концерт. Патриотические песни и стихи исполняли местные артисты. Жители и руководство округа выступили со словами поддержки.